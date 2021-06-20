بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك بين سامح شكري ونظيره الماليزي كتب: شريف سليمان 03:17 م | الأحد 20 يونيو 2021 سامح شكري وزير الخارجية تقدم «الوطن» بثا مباشرا، للمؤتمر الصحفي، الذي يعقده سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين. اقرأ المزيد: وزير الخارجية يستقبل نظيره الماليزي لعقد جلسة مباحثات غدا وزير الخارجية: لا نرغب في انزلاق ليبيا لبؤرة صراع بين القوى الدولية وزير الخارجية: ندعم خروج كافة المرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو تسويف وزير الخارجية: نسعى للارتقاء بعلاقتنا مع ليبيا بما يصون مصالح الشعبين شكرى يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد وزير الخارجية: قوات حفظ السلام من المصريين المشهود لهم بالكفاءة وزير الخارجية: 3 آلاف مصري في بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة وزير الخارجية شكري سامح شكري