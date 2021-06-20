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بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك بين سامح شكري ونظيره الماليزي

كتب:

شريف سليمان
03:17 م | الأحد 20 يونيو 2021
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، للمؤتمر الصحفي، الذي يعقده سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين.

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