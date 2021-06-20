مجهولة الهوية.. انتشال جثة فتاة من النيل بكفر الشيخ 

انتشل رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، جثة فتاة، في العقد الثاني من عمرها، مجهولة الهوية، حيث لم يجد رجال الإنقاذ اي أوراق معها تكشف عن هويتها، وذلك من مياه النيل بفرع رشيد بمدينة دسوق، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر.

وتلقى العميد أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، بلاغا من الأهالي بمدينة دسوق، يفيد بوجود جثة طافية على السطح أو عائمة بنيل دسوق بفرع رشيد، كلف مباحث قسم دسوق، برئاسة المقدم عمرو فتح الله، رئيس مباحث بندر دسوق، بانتقال قوة شرطية إلى هناك، بينما انتقل رجال الإنقاذ أيضا، للموقع، وتمكن رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق بمعاونة بعض الأهالي والصيادين من انتشال الجثة.

وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بإسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، حيث كلفت بعمل التحريات اللازمة.

كما كلفت النيابة بنشر اوصاف ومواصفات الفتاة، وفحص البلاغات المقدمة باختفاء فتيات خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتمكن من تحديد هوية الجثة التي عُثر عليها بمياه النيل بدسوق.

وفي نفس السياق، نشرت مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، بمركز ومدينة دسوق، منشورات تفيد العثور على جثة فتاة في مياه النيل، أملا في الوصول إلى ذويها.