«الخارجية» تستضيف الاجتماع التنسيقي الأول للجنة المصرية الروسية

استضافت وزارة الخارجية المصرية الاجتماع التنسيقي الأول للجنة المصرية - الروسية، المُنظمة لفعاليات عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا 2021-2022، الذي جاء بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ضم الوفد الروسي، «أولجا ياريلوفا»، نائب وزير الثقافة، جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية، ايرادا ايوبوفا وزيرة الثقافة بجمهورية تتارستان، فاديم دودا المدير العام لمكتبة الدولة الروسية، ناتاليا شيشيل نائب مدير إدارة المتاحف والتعاون الدولي، شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، نرمين شاريليفا مستشارة رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الكومنولث، ماريا سيرجينيكو وماريا سفيشنيكوفا من إدارة المتاحف والتعاون الدولي، ارتور لاتوروف مدير إدارة الثقافة بمحافظة يوجرا، ومكسيم روبين ونيكولاي لياجوشين ومكسيم كوفاليتشوك، مستشاري السفارة الروسية.

وضم الوفد المصري السفيرة هالة البشلاوي نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، وكبار المسؤولين في وزارات: الثقافة، الطيران المدني، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، السياحة والآثار، مساعد وزير الدولة للإعلام، رئيس هيئة تنشيط السياحة، مسؤولين عن الهيئة الوطنية للإعلام، مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة الأوقاف، وزارة المالية، فضلًا عن رئيس التلفزيون المصري، ورئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون.

وأكدت «أولجا ياريلوفا» عمق العلاقة التي تجمع بين القاهرة وموسكو، مشيدة بالتنسيق التام مع الجانب المصري في وضع أجندة فعاليات عام التعاون الإنساني، وتضم العديد من الأحداث والأنشطة الثقافية والسياحية والرياضية والشبابية والتعليمية بين مدن وأقاليم الدولتين.

وأعرب «جيورجي بوريسينكو» عن سعادته ببدء الاحتفال بعام التعاون الإنساني، مشيدًا بالتعاون المصري في تذليل العقبات من أجل بدء الفعاليات، معتبرا أن هذا التعاون يعكس خصوصية العلاقات بين شعبي مصر وروسيا، ويُعد أحد التطورات الكبيرة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية.

وأشاد شريف جاد بالتنظيم المتميز لوزارة الخارجية ودعوة كل الجهات والروح التي سادت اللقاء، الذي اتسم بالتفاهم التام والرغبة الحقيقية في تفعيل العلاقات الثنائية، مؤكدًا وعد «ياريلوفا» بالإجابة على كل الاقتراحات التي قدمتها القاهرة.