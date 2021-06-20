مودة الأدهم.. تلقت أموالا من إسرائيل واستغلت طفلة في فيديو مخل

اتهام هنا وآخر هناك، سنوات سجن وغرامات، أصبحت في صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليها مودة الأدهم، جزاء ما اقترفت يداها من فيديوهات خادشة للحياء العام، وارتكاب جرائم استغلال الأطفال في فيديوهات مخلة بالآداب العامة، لتحقيق ربح مادي بعد انتشار فيديو رقصت فيه الطفلة «ساندي» ذات الـ 13 عاما، مع المتهمة، وتحدثت فيه أيضا عن ارتباطها عاطفيا بأحد الأطفال، وسمحت لها المحكمة بالدفاع عن نفسها، إلا أن ذلك لم يُجد نفعا، وعوقبت بالسجن لمدة 6 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه.

مودة الأدهم وساندي

بعد فتح التحقيق في قضية الاتجار بالبشر، استدعت النيابة العامة المجني عليها الطفلة حنين حسام وشهرتها «ساندي»، وتدرس في المرحلة الإعدادية وتبلغ من العمر 13 عاما، وسألتها على سبيل الاستدلال عن علاقتها بالمتهمة مودة الأدهم وملابسات تصوير فيديو معها، حيث أكدت الطفلة أنها كانت في منزل المتهمة بالقاهرة الجديدة، وقالت إنها استجابت لطلب الأخيرة بتصوير فيديو معها، حيث استغلت صغر سنها وصوّرت مقطعي فيديو، سألتها في الأول عن كونها مرتبطة من عدمه، وفي الثاني أدت معها حركات راقصة على نغمات أغان شعبية.

مودة الأدهم تنشر فيديوهات

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهمة مودة الأدهم نشرت المقطعين على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب وانستجرام وتيك توك» مقابل مبالغ مالية حصلت عليها المتهمة.

أموال من إسرائيل

كما أشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة مودة الأدهم، تلقت أموالا من أشخاص فى إسرائيل وعدد من الدول العربية، بالدولار الأميركي، وبلغت قيمتها بالجنيه المصري ما يعادل 423 ألف جنيه، وذلك حسبما جاء في أقوال مسؤول بالبنك المركزي، والذي اطلع على حركة حساب المتهمة، بعد موافقتها وإذن النيابة العامة بذلك.

في النهاية يتبقى للمتهمة مودة الأدهم، فرصة للطعن على الحكم الصادر بسجنها، أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما، والتي قد تؤيد سجنها أو تخففه أو تلغيه.