حكم مودة الأدهم وحنين حسام.. 16 سنة سجنًا بسبب «استغلال الأطفال»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قبل قليل، حكم مودة الأدهم وحنين حسام، في قضية الإتجار بالبشر والمتعلقة بوقائع استغلال أطفال من الجنسين لم يبلغوا سن الـ 18 عاما، في فيديوهات خادشة للحياء العام، وصناعتها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعُاقبت المتهمة الهاربة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، وسجن مودة الأدهم لمدة 6 سنوات، وذات مبلغ الغرامة، فضلًا على حبس 3 متهمين آخرين، لمدة 6 سنوات لكل منهم، وتغريمهم 600 ألف جنيه.

حكم مودة الأدهم وحنين حسام

حكم مودة الأدهم وحنين حسام، جاء بعد جلسات محاكمة علنية، غابت عنها المتهمة الثانية، بينما كانت تحضر الأولى وهي محبوسة، وحاولت الدفاع عن نفسها مرات عديدة، ومكنتها المحكمة من ذلك، وسمحت لدفاعها بإبداء ما شاء من دفوع قانونية في موضوع القضية، ثم أصدرت الحكم المتقدم بالإدانة.

إدانة مودة الأدهم وحنين حسام

إدانة المتهمتين جاءت في وقائع متشابهة تمثلت في استغلال أطفال لم يبلغوا الـ 18 عاما من أعمارهم، في صناعة فيديوهات، استغلتها المتهمتان لتحقيق ربح مادي، بعد نشرها على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمة الهاربة حنين حسام، استغلت 4 فتيات لم يبلغن الـ 18 من عمرهن، في تأسيس وكالة على مواقع التواصل الاجتماعي للعمل فيها كمذيعات، وهي أحاديث تؤدي لأفعال خادشة للأداب العامة، كما استغلت مودة الأدهم طفلين، الأولى لم تبلغ الـ 14 من عمرها وقالت إنها على علاقة عاطفية بصديق لها.

شركاء مودة وحنين

وشمل حكم مودة الأدهم وحنين حسام، اليوم، معاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بالاشتراك مع الهاربة حنين حسام، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب الجرائم المنسوبة لها، في غضون عامي 2019 و2020، بمنطقة الساحل بالقاهرة.