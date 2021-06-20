بريطانيا تسجل 9284 إصابة و6 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت المملكة المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9284 إصابة و6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر تليفزيون قناة سكاي نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في البلاد خلال 28 يومًا من ثبوت إيجابية اختبارات الفيروس بلغ 127 ألفًا و976 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي من تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في البلاد إلى 31.3 مليون، من بينهم 280 ألفًا و241 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى، و236 ألفًا و363 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وفي سياق متصل، صرحت السلطات البريطانية بأنه من الممكن إقامة حفلات الزفاف المدنية والمراسم في أماكن خارجية مكشوفة بدءًا من الشهر المقبل في إنجلترا ومقاطعة «ويلز».