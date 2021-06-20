خبير إدارة محلية: سعر مركبة التوك توك وصل لـ43 ألف جنيه

بعد 14 عامًا من دخول مركبات التوك توك إلى مصر، وما نتج عنها من حوادث وإضرار بالاقتصاد المصري، بدأت الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتقنين وضع تلك المركبات والحد من الفوضى الناجمة عنها وتحصيل حق الدولة.

قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن متوسط دخل مركبة التوك توك يوميًا 120جنيه، وعددها لا يقل عن 3 ملايين مركبة بما يقارب 360 مليون جنيه إيرادا يوميا تقريبًا فى مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أنه في حالة ترخيصها ستدر دخلًا على الدولة لا يقل عن 10مليارات جنيه سنويًا، فهي تخدم ما لا يقل عن 28 مليون راكب خاصة فى المناطق الشعبية والمناطق النائية وأطراف المدن والأحياء والقرى والنجوع.

أسعار التوك توك

وأشار«عرفة» إلى أن سعر مركبة التوك توك نقدًا وصل لـ 43 ألف جنيه، وجرى تجميعه في ورش ببعض المحافظات بالمخالفة للقانون بعدما أوقفت الحكومه استيراده من الخارج، واقتصر فقط على استيراد قطع الغيار، موضحًا أن المصانع المخالفة للقانون بالمحافظات تقوم بتجميعه، لافتًا إلى أن «التوك توك» ساهم فى انهيار الصناعات الحرفية في مصر بسبب اتجاه عدد كبير من العاملين والحرفيين للعمل سائقين توك توك.

إهدار مليار جنيه حق الدولة

وتابع: «عدم ترخيص التوك توك أهدر على الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويًا في صورة إيرادات لخزانة الدولة»، مشيدًا بقرار ترخيص التوك توك بحيث يمكن من خلال إدارات المرور بالمحافظات استحداث وحدة لإنهاء تراخيص التوك توك، وحظر سير أي مركبة غير مرخصة أسوة بالمركبات الأخرى.

مصلحة المواطنين

ومن جانبه، أكد خبير الإدارة المحلية أن ترخيص «التوك توك» يأتي فى مصلحة المواطنين ويحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم وعدم تعرضهم لضرر، وبالتالي لابد من تراخيص تلك المركبات حفاظًا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى عدم بيع أي «توك توك» جديد إلا بعد ترخيصه من إدارات المرور، موضحًا أن ترخيص التوك توك يحد من عمالة الأطفال حيث تشير التقارير إلى أنه لايقل عن 38٪ من سائقي التوك توك أطفال تحت سن الـ 18عاما بما يخالف قانون المرور.