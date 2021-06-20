بعد توجيهات رئيس الوزراء اليوم.. تفاصيل خطة الحكومة لإحلال التوك توك

تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات لتطبيق برنامج لتقنين أوضاع وإحلال مركبات التوك توك، واستبدالها بسيارات صغيرة الحجم «الفان»، ووفقا لبيان مجلس الوزراء الصادر اليوم فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجَّه خلال اجتماعه اليوم مع عدد من الوزراء بأهمية تقنين أوضاع «التوك توك» على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها.

وبحسب مجلس الوزراء فإن عدد مركبات التوك توك التى تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالى المركبات فى 22 محافظة، كما كلف «مدبولي» بضرورة العمل على إدخال مركبات التوك توك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات المينى فان التى سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.

وقالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة لـ«الوطن»، إن الوزيرة نيفين جامع قامت قبل نحو 3 أشهر بتشكيل لجنة للعمل على خطة الإحلال، بحيث يتم توفير سيارات «فان» لأصحاب مركبات التوك توك لتكون بديلا لهم عن المركبة ذات العجلات الثلاثية، بما يحافظ على الشكل الحضاري لشوارع المدن المصرية.

وأكدت المصادر أن اللجنة التي تم تشكيلها في 18 مارس الماضي، كانت من المفترض أن تنتهي من خطة شاملة بشأن الإحلال، في 18 مايو الماضي، لكنها لم تعقد سوى اجتماع واحد فقط، ولم تتوصل إلى أي خطط نتيجة عدد من العقبات على رأسها عدم توافر البيانات الكافية بشأن منظومة التوك توك، حيث لا يوجد حصر دقيق بأعداد المركبات ولا عدد العاملين عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى خطة واضحة ومفصلة بشأن عملية الإحلال، لكنها أكدت أنه سيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية بالأمر، من خلال اللجنة المشكلة لتحديد الآليات والخطوات التنفيذية التي سيتم العمل عليها الفترة المقبلة.

ووفقا لاجتماع مجلس الوزراء اليوم فإن الدكتور مصطفى مدبولي وجه الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات التوك توك لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم، وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات المينى فان كوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية.

وكان رجل الأعمال رؤوف غبور صاحب مجموعة «غبور أوتو» قد اقترح العام الماضي، على مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المشروعات تنفيذ مشروع لإحلال سيارات الفان الصغيرة محل مركبات التوك توك، وهو المقترح الذي تم بناء عليه تشكيل لجنة لمتابعة المشروع.