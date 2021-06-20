رئيس هيئة البترول الأسبق يشرح آلية تحديد أسعار البنزين والسولار

قال المهندس مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، إن أسعار النفط الخام العالمية، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث وصلت إلى أعلى معدل لها منذ عامين، وهو بدوره ما يؤثر على أسعار البنزين والسولار المحلية.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار البنزين والسولار المحلية تتحدد وفق محددات خاصة، وهي أسعار النفط الخام برنت العالمي، وأسعار الدولار وقيمة تكاليف النقل والاستيراد والتصنيع.

رئيس هيئة البترول الأسبق: ارتفاع الأسعار العالمية للنفط يؤثر على أسعار البنزين

وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية لم تكن مرتفعة بهذا الشكل خلال الثلاثة أشهر الماضية، ولكن سيتم العمل وفق متوسط سعري، لافتا إلى أن المتوسط الأسعار العالمية للنفط يقدر بأكثر من سعر البرميل الذي حددته الموازنة العامة للدولة التي تقدر بـ 62 دولار للبرميل الواحد.

وأوضح يوسف، أنه وفق قرارات لجنة التسعير التلقائي للوقود الخاصة بأسعار البنزين والسولار المحلية الماضية، فمن المتوقع أن تتخذ اللجنة قرارا برفع أسعار البنزين والسولار، ولكن لن تكون بنسبة كبيرة، خاصة أن كمية استهلاك واستيراد الوقود من الخارج انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ويترقب عدد كبير من المواطنين إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة، التي من المقرر الإعلان عنها في الأول من يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تعلن الوزارة متمثلة في لجنة التسعير التلقائي للوقود عن أسعار البنزين والسولار الجديدة في أول يوليو المقبل، وفق الموعد المحدد لانعقاد اللجنة كل 3 أشهر.

وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود لتحديد أسعار البنزين والسولار بعد دراسة ومتابعة الأسواق كل 3 أشهر لتحديد واتخاذ أحد الثلاث قرارات الآتية، أما تثبيت الأسعار الحالية المتعامل بها في السوق المحلي أو خفض الأسعار أو رفعها.

وارتفعت أسعار النفط الخام العالمية بشكل كبير حيث سجل خام برنت العالمي سعر 74.89 دولار للبرميل يوم الأربعاء الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019، كما سجل أقل سعر الخميس بقيمة 72.29 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي، تسليم يوليو بزيادة لنحو 72.84 دولار، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2018، وكان أقل سعر له الخميس 69.91 دولار للبرميل.