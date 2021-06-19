أسعار النفط تصل لأكثر من 74 دولار للبرميل وتوقعات بوصولها لـ100

ارتفعت مكاسب أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي، إلى أعلى معدل سعري لها، «لم تصله منذ أكثر من عامين»، بدعم من توقعات بتعاف سريع للطلب على الخام في النصف الثاني من العام الحالي، فيما وصل سعر خام برنت العالمي إلى 74.89 دولار للبرميل يوم الأربعاء الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019، كما سجل أقل سعر الخميس بقيمة 72.29 دولار للبرميل.

إلى ذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم يوليو بزيادة لنحو 72.84 دولار، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2018، وكان أقل سعر له الخميس 69.91 دولار للبرميل.

وأعلن معهد البترول الأميركي الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 8.537 برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو، بينما توقع محللون أن يكون السحب من المخزونات في ذلك الأسبوع في حدود 3.290 مليون برميل.

وتأتى الزيادة في السحب من المخزونات، مع تردد السوق في احتساب زيادة الإنتاج، بسبب ما يبدو من عرقلة التوصل لنتائج حاسمة في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، وبالتالي استبعاد زيادة كبيرة في إنتاج إيران، دفعت أسعار الخام إلى الارتفاع.

ومنذ بداية العام، انخفضت المخزونات الأميركية من النفط الخام بأكثر من 22 مليون برميل، مع ذلك تظل أعلى من معدلاتها في يناير 2020 بنحو 34 مليون برميل.

لكن معدلات السحب في الفترة الأخيرة، تشير إلى انتعاش اقتصادي يزيد الطلب على النفط باضطراد.

ونشرت مؤسسة ستاندرد أند بورز، للتصنيف الائتماني تقريراً، الثلاثاء، حول توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام، وليس العام المقبل، كما كانت التوقعات من قبل.

ونقل التقرير ما قاله رئيس أبحاث السلع في بنك غولدمان ساكس الاستثماري، جيف كوري، إنه لا يستبعد وصول السعر إلى 100 دولار في ضوء وضع السوق الحالي.

وذكر التقرير: أن المستثمرين رفعوا نسبة التوقعات بوصول الأسعار إلى 100 دولار لحوالى 10%، وكانت توقعات سابقة قدرت أن يصل سعر النفط إلى حاجز 100 دولار بنهاية العام المقبل، أي بحلول شهر ديسمبر 2022، وليس ديسمبر 2021.

لكن أغلب المشاركين في مؤتمر «بلاتس» ظلوا عند تقديرات أن تبقى أسعار النفط في نطاق 70 – 80 دولاراً للبرميل هذا العام، مستندين في ذلك إلى سعة الطاقة الإنتاجية لدى السعودية، وحرص تحالف «أوبك+» على ضبط توازن السوق بين العرض والطلب.

ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، تقريراً قبل أيام عن عقود الـ«أوبشنز» أو الخيارات التي تحدد سعر النفط عند 100 دولار للبرميل في ديسمبر 2022، أو حتى في ديسمبر العام الحالي 2021.