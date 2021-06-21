تطوير قسم العزل بـ«مطروح العام».. نظام كاميرات مراقبة

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجنة من المهندسين والاستشاريين بهيئة الأبنية التعليمية بزيارة ميدانية لمستشفى مطروح العام؛ لمعاينة قسم العزل الاعتيادي القديم بالدور الرابع علوي لتطويره، ورفع كفاءته أسوة بالتجهيزات التي نفذت العام الماضي في المبنى الرئيسي للمستشفى حتى يتماشى مع النمط العام للمستشفى، ويلبى احتياجات المرضى المحجوزين بالقسم، ويتناسب مع الخدمات الطبية المتميزة في قسم العزل لجميع مرضى كورونا وجميع المرضى الذين يجرى احتجازهم في العزل.

كاميرات مراقبة بقسم العزل بمستشفى مطروح العام

ووجه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة المهندسة مروة رفعت، والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام، بمرافقة اللجنة لإبراز الجوانب الطبية والصحية للمكان لمراعاتها خلال التطوير.

وأكد البلتاجي، في تصريحات له، حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن تكون جميع غرف القسم مكيفة، وبها شاشات عرض، ونظام مكافحة الحريق، ونظام استدعاء الممرضة ووجود محطة تمريض مركزية؛ لمتابعة جميع الحالات المحجوزة داخل الغرف عن بعد وعمل سقف معلق بإضاءة ليد حديثة ونظام كاميرات مراقبه.

مستشفى مطروح العام.. خدمات طبية 24 ساعة بجميع الأقسام

وأكد وكيل الصحة بمطروح، أن مستشفى مطروح العام تقدم خدمات طبية على مدار 24 ساعة في جميع الأقسام، خاصة وأنها المستشفى العام الوحيدة على مستوى محافظة مطروح، بخلاف المستشفيات المركزية والتخصصي بالمراكز، وقدمت 36 عملية جراحية، من العمليات الدقيقة والمعقدة، خلال الأسبوع الماضي للمرضى جميعهم بالمجان، دون تحمل المرضى أية مصروفات، ونجحت جميع العمليات من خلال الفرق الطبية المتميزة في عدة تخصصات، منها الجراحة العامة، والعظام، ونهدف من خلال تطوير قسم العزل برفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى بجميع الأقسام، والنهوض بالأقسام، وتطويرها بشكل مستمر، ومدها بأحدث الأجهزة الطبية.