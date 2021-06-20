وزير الأوقاف: افتتحنا 1500 مسجد جديد في 10 أشهر فقط

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية ليست ضد الدين إطلاقا، وخلال الـ10 أشهر الماضية تم افتتاح 1500 مسجد على مستوى عالٍ وبكفاءة كبيرة، موضحا أن عام حكم جماعة الاخوان الإرهابية لم يُبن فيه 10 مساجد، مشيرا إلى أن فوضى الفتوى تتوقف حين لا يذهب الناس لغير المتخصصين.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الجمعة القادمة موضوعها الفساد صوره ومخاطره، ويجب أن يعلم الناس أن مال الوقف مال خاص، وليس مال عام، ووزارة الأوقاف تنوب عن الرجل الصالح الذي وقف ماله وأرضه ومن ثم لا يجوز أن لا أعامل هذا المال بدون قيمته السوقية الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوطني المفتوح مع قيادات الحزب وشبابه، بمقر الحزب بالقاهرة حول مفهوم أعمدة بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الدولة المصرية في كافة المجالات.

وتابع محمد مختار جمعة: «الوقف شرعا وقانونا لابد أن يعامل بالقيمة السوقية العادلة ولكن نراعب الأبعاد الاجتماعية للمواطنين».

وأكد أن الوزارة بشأن الأراضي تتعاون بشكل كبير فيما يخص النفع العام، ويجري تخفيض الأسعار بما يخدم النفع العام، سواء في التعليم أو الصرف الصحي وغيرها، وبشأن الأهالي بدأنا تقنين الأوضاع لهم ونراعي البعد الاجتماعي في حالات التقنين الجادة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على شراكة مع الدولة بملف «حياة كريمة» مقابل حصة عينية أو نقدية في المشروع لصالح الأوقاف.

ويشارك في الندوة عدد من قيادات الحزب ونوابه، أبرزهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، وأمانات المحافظات، وعبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، ومحمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

يأتي ذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر حزب مستقبل وطن، للحوار المتواصل بين قيادات ونواب وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، والتطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.