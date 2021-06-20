أبو الغيط: الوضع الأخيرة في غزة فتح شهية الفلسطينيين للتصدي لإسرائيل

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه أوضح لـ سفن كوبمانس، المُمثل الخاص الجديد للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن الفلسطينيين في أحداث غزة الأخيرة هبوا واصطدموا بإسرائيل ورغم كل التدمير الإسرائيلي لبعض المناطق الفلسطينية فلم تفرض إرادتها على الخصم، مؤكدا أن هذا وضع جديد فتح شهية الفلسطينيين للتصدي لإسرائيل موضحا أن الأمور توقفت ولكن هناك احتجاجات مستمرة في القدس وقد ينفجر الوضع في أي وقت وبرتابة لذا يجب إيجاد أفق سياسي ليس من أجل العملية السياسية.

رئيس حكومة إسرائيل الأسبق يتفاوض 10 سنوات مع الفلسطينيين

وأضاف «أبو الغيط»، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، أنه في مؤتمر مدريد حضر مع مساعد وزير الخارجية حينها عمرو موسى وجلسا مع رئيس الحكومة الإسرائيلي إسحاق شامير ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي حينها بنيامين نتنياهو، وصرح حينها رئيس الحكومة الإسرائيلي في أكتوبر 1991 بأنه سيتفاوض مع الفلسطينيين لمدة 10 سنوات ولن يعطيهم شيئا.

أبو الغيط دعا الاتحاد الأوروبي للجلوس مع الولايات المتحدة لتغير موقفها

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى أن يجلس الاتحاد مع الولايات المتحدة الأمريكية لدعوتها لتغيير موقفها من أجل العمل على حل القضية الفلسطينية، مبينة أن أمريكا تسعى إلى انتظار اللحظة السانحة لدفع الأطراف إلى نقاش متابعا: «ده مش هيحصل عشان في حكومة إسرائيلية أكثر تشددا من حكومة شامير بمراحل».