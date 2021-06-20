محامي حنين حسام: نصحتها مسمعتش كلامي.. والحكم عليها رادع للمراهقات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على مودة الأدهم وحنين حسام، بتهمة الإتجار بالبشر، واستغلال أطفال من أعمار أقل من 18 عاما، لتصوير مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عاقبت المحكمة الهاربة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 200 ألف جنيه، أما مودة الأدهم عوقبت بالسجن 6 سنوات، وبمبلغ الغرامة ذاته.

دفاع حنين حسام: سنطلب إعادة الإجراءات

وتحدث حسين بقار، محامي حنين حسام فتاة التيك توك، عن حكم حبسها 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، قائلا إنهم سيطالبون بإعادة الإجراءات لتخفيف الحكم، لافتا إلى أن القاضي طالب بضرورة حضورها إلى المحكمة.

بقار: الحكم يردع المراهقات

وأضاف «بقار» في حديثه مع «الوطن»، أن الحكم أصدرته المحكمة ليكون رادعا لفئة معينة من الشعب، حيث إنها إذا أعطت المتهمتين البراءة كانت ستمنح الشعب، وبالتحديد البنات المراهقات الحرية في القيام بهذه الأفعال مجددًا.

محامي فتاة التيك توك: أفعالها غير متماشية مع العادات والتقاليد

وأشار دفاع «حنين»، إلى أن الغرض من حكم المحكمة أن تحجم هذه الفئة من الفتيات من القيام بتلك الأفعال، والقول إن المجتمع لن يسمح لهن بالرقص على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس معنى أنهما حصلتا براءة في المحكمة الاقتصادية، أن تستمرا على هذه الأفعال.

وأوضح، أنه تحدث مع «حنين» بعد براءتها في المحكمة الاقتصادية، ونصحها بألا تظهر مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة، وتقديم نفس المحتوى، لأنه منافٍ للعادات وطبيعة المجتمع، إلا أنها لم تصغ إلى النصيحة، وهو ما رأت نتيجته في الحكم بحبسها 10 سنوات، بغير الغرامة المالية.

بقار: العقوبة شديدة على فعل «حنين»

وذكر، أنه برغم دفاعه عن فتاة التيك توك، إلا أنه غير راضٍ عن هذه الأفعال، ويرى أن الحكم رادع للفتيات من نفس عمرها، حتى لا يقوموا بتلك الأفعال التي يكرهها المجتمع، ومع ذلك يرى أن العقوبة شديدة على ما أتت موكلته، وأنها لم تتاجر بالبشر كما كان موجهًا لها: «مينفعش أضرب حد بالقلم وآخد إعدام».