بعد الحكم بالسجن.. جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من الدراسة

كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن حقيقة حضور الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك»، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020- 2021، مؤكدًا أنها لم تظهر نهائيًا خلال فترة الامتحانات، بل حضرت التيرم الأول فقط، وأنها مازالت مقيدة بالفرقة الثالثة بالكلية.

موقف الجامعة من الحكم

وعن الحكم الصادر تجاهها اليوم من المحكمة بشأن سجنها 10 سنوات، أوضح «رجب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الكلية و الجامعة في انتظار وصول الحكم النهائي للنظر فيه واتخاذ ما يلزم تجاه الطالبة من إجراءات قانونية، مشيرًا إلى أنه بمجرد الوصول يُجرى الاطلاع على الحكم وحيثياته و اتخاذ الإجراء وفقًا لما تقره كل من اللجنة القانونية وقانون تنظيم الجامعات.

مصير حنين حسام

ولم تحضر حنين حسام جلسة اليوم أمام حكمة الجنايات، وعليه يظل الحكم الصادر بحقها قائمًا ما لم تسلم نفسها للجهات الأمنية المختصة، تمهيدًا لإعادة محاكمتها مجددًا أو تقوم الشرطة بالقبض عليها، وتمثل مجددًا أمام المحكمة لإعادة محاكمتها.

الاتهامات الموجهة لـ «حنين حسام»

وجهت النيابة لـ«حنين حسام» تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، وتشجيع الفتيات على بث فيديوهات مشابهة، ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيها وحساباتها.