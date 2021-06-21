خطة الجذب السكاني.. محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد كفر الشيخ والمنوفية

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، جتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ ، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية وأساتذة جامعتي كفر الشيخ والمنوفية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالوادى الجديد وكفر الشيخ والمنوفية ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بشأن خطة الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة لتوطين عدد من الأسر من محافظات الجمهورية.

تيسيرات للأسر المستفيدة من مشروع الجذب السكانى

وأكد المحافظ تقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف إستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة وفتح آفاق استثمارية جديدة بالمناطق غير المأهولة بالسكان، وحل مشكلة التكدس السكاني بمحافظات الدلتا، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى إقامة مجتمع عمراني زراعي صناعي جديد بمنطقة أبو طرطور من خلال منح كل أسرة منزل وقطعة أرض زراعية على مساحة 5 فدان، مؤكدا تخصيص نسبة 20% من الوحدات السكنية والإمتيازات المخصصة للمشروع لصالح أبناء المحافظة.

زيارة وفد كفر الشيخ والمنوفية لمشروع الجذب السكانى

وفي سياق متصل، قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، و الوفد المرافق لهما، بمعاينة موقع المنازل الكائنة بمنطقة أبو طرطور في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بشأن مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة لتوطين عدد من الأسر من محافظات الجمهورية.

حيث تم معاينة المنازل على الطبيعة ومساحات الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها ومنحها للمستفيدين بالمشروع، تمهيدا لبدء تحديد وإختيار الأسر التي ستنطبق عليها الشروط.