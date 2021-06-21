الصحة: إعفاء «فاكسيرا» من المديونيات وتطوير مصانعها على رأس الأولويات

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، المتحدث باسم الوزارة، إن مجمع مصانع «فاكسيرا» لإنتاج الأمصال واللقاحات في مدينة 6 أكتوبر ضخم للغاية، فمساحته الإجمالية تتجاوز 62 ألف متر مربع، يتضمن مصنع للقاحات الحيوية بمساحة 3500 متر مربع، والأعمال في المصنع بدأت منذ عام 2008، وتوقف بعد هذا التاريخ لمدة 10 سنوات حتى 2018: «محدش راح فتح الملف أو راح يشغلها».

وأضاف «مجاهد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن أسباب ذلك الإغلاق تتعلق بالتمويل وخلافه، ومنذ تولي الدكتورة هالة زايد منصب وزيرة الصحة والسكان في 2018 كان يوجد اتجاه على رأس الأولويات، هو إعادة العمل وتطوير كل مصانع «فاكسيرا» سواء في العجوزة أو 6 أكتوبر، والتخلص من المديونيات، التي تعيقها عن العمل.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أن «فاكسيرا» أو الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات تنتج العديد من اللقاحات بجانب لقاحات فيروس كورونا، لافتا إلى أن المكان في منطقة العجوزة كشركة قابضة واسع، وبه شركات عديدة، «بيطرية وشركات أخرى»، ومركز ضخم للتطعيمات، هو مكان واسع، لكن في النهاية المصنع الموجود للقاحات ضيق عند مقارنته بالمجمع الكبير في 6 أكتوبر.

ولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى أن حجم الإنتاج في مجمع 6 أكتوبر 6 أضعاف الحجم في شركة العجوزة؛ لأنها متنوعة وتنتج العديد من اللقاحات، وبها قطاع كامل وشركة لخدمات نقل والتبرع بالدم، مؤكدا أن وزيرة الصحة نجحت في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على إعفاء فاكسيرا من ديونها المتعلقة كافة، وبالتالي أعيد العمل فيها مرة أخرى بكل طاقتها لإنتاج كل اللقاحات بما فيها الخاصة بكورونا.