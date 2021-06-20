موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية فى السعودية..الصحة توضح

تسعى المملكة العربية السعودية لتطعيم جميع مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، من أجل السيطرة على إصابات كورونا، وبعد إعلان وزارة الصحة السعودية أن أكثر من 15 مليون من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى شهر يونيو الجاري، تزامنًا مع قصر المملكة موسم الحج على المواطنين والمقيمين فى السعودية، كثُرت التساؤلات فى المملكة العربية عن موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية فى السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن إعلان موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية فى السعودية سيكون حسب التقدم بتغطية المجتمع، وفقًا لـ الفئات التي لها الأولوية.

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية أنه تم إعطاء اللقاح لأكثر من 15 مليون شخص بالمجتمع السعودي حتى أمس السبت، قائلا: «مستمرون بالجرعة الثانية للفئة العمرية 60 عامًا وأكثر، وسيكون الإعلان عن موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية فى السعودية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية»، مشيرًا إلى توفير توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة.

ونوه «العبد» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، على ضرورة أن يستمر جميع المحصنين ضد كورونا في لبس الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، قائلا:«اللقاح يساهم في تقليل نسبة الإصابة بشكل كبير، ولكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة، والتزامنا مهم حتى نصل للمناعة المستهدفة مجتمعيًا معًا».

السعودية تسجل 1079 إصابة جديدة بكورونا

وسجلت وزارة الصحة السعودية ألف و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 474 ألف و191 إصابة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، في بيان اليوم الأحد، عن تسجيل ألف و 214 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 455 ألفًا و618 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 7 آلاف و677 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.