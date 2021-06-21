«الصحة»: وصول مواد خام لإنتاج 5 ملايين جرعة من سينوفاك خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، المتحدث باسم الوزارة، إن مصر بصدد تلقيها خلال أيام 1.9 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا»، من خلال مرفق «كوفكس»، مشيرا إلى أنها تلقت منذ أيام قليلة مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني، ويوجد عددا من اللترات يكفي لتصنيع حوالي 4.5 أو 5 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك»، وسنحصل عليهم خلال أيام «حوالي 15 يوما».

وأضاف «مجاهد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن وزيرة الصحة خلال زيارتها لجنيف التقت برئيس التحالف الدولي للأمصال واللقاحات، الذي أشاد بجهود مصر في اتباع سياسة تنوع مصادر اللقاحات، واللجوء لسياسة التصنيع كأول دولة في العالم تفعل ذلك، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للقاحات كورونا.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أن رئيس التحالف الدولي أشار إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه سياسات الطلب والنقص في التوريد، حتى في مرفق «كوفكس» نفسه، خاصة أنه يوجد بعض المصانع في بعض دول العالم احتكرت المنتج ومنعت خروجه لدول أخرى.

ولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى أن وزيرة الصحة أثناء زيارتها لجنيف ولقاءها مع مدير عام منظمة الصحة العالمية طلبت دعم المنظمة في اعتماد مصنع فاكسيرا والحصول على اعتماد المنظمة؛ لأنه مع التوافد لإنتاج وبداية تحقيق الاكتفاء، نستطيع توريد مرفق «الكوفكس».

وتابع الدكتور خالد مجاهد: «كوفكس بيورد لنا النهاردة، واحنا لما نكون قادرين على الدخول للاكتفاء المحلي نقدر نساعده علشان نشارك في سياسة توزيع اللقاحات بشكل عادل على مستوى العالم».