المعارضة الأرمينية تشكك في نتائج الانتخابات التشريعية: مزورة

شكك زعيم المعارضة بأرمينيا، في نتائج الانتخابات التشريعية، متحدثا عن تزوير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، أظهرت في وقت سابق، تقدم «العقد المدني» حزب رئيس الوزراء بالوكالة نيكول باشينيان، في الانتخابات.

وللدخول إلى البرلمان، يجب أن يحصل الحزب على 5% على الأقل من الأصوات، فيما قالت «لجنة الانتخابات المركزية»، إن أكثر من 2.5 مليون شخص يمتلكون حق التصويت في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت «لجنة الانتخابات في أرمينيا»، قالت أمس الأحد، إن أكثر من 2000 مركز اقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي «السادسة صباحا بتوقيت القاهرة»، للمشاركة في الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية «البرلمان».