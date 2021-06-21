رئيس وزراء أرمينيا يعلن فوز حزب «العقد المدني» في الانتخابات التشريعية

أعلن رئيس وزراء أرمينيا بالإنابة نيكول باشينيان، فوز حزبه «العقد المدني» في الانتخابات التشريعية المبكرة، ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للتصويت، اليوم، والنهائية بعد أسبوع من يوم التصويت.

وشارك في الانتخابات البرلمانية، 21 حزبا، منها: «العقد المدني» و«أرمينيا» و«لدي شرف»، و«الوطن الحر»، و«كتلة الديمقراطيين شيرينيان باباجانيان»، فيما نسبة دخول الكتل الحزبية البرلمان 7%، والأحزاب 5%، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وكان رئيس لجنة الانتخابات في أرمينيا تيجران موكوتشيان أعلن في وقت سابق، عن تصدر حزب باشينيان «العقد المدني» نتائج التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال موكوتشيان، إنه في التصويت الإلكتروني الأخير، الذي جرى في 11-13 يونيو الجاري، وشارك فيه 500 شخص من أصل 650 مدرجين في القائمة، صوت 163 شخصا لحزب «العقد المدني» و 135 لكتلة «أرمينيا»، فيما جرت عملية الاقتراع الحضوري، أمس الأحد؛ إذ بلغت نسبة الإقبال حسب البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية 49.4%.