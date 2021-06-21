نرمين الفقي تتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا «صور»

أعلنت الفنانة نرمين الفقي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تلقيها للجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونشرت نرمين مجموعة صور في أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت قائلة: «الحمد الله الجرعة 2 من اللقاح، الممرضة الحقيقة كانت حبوبة، وبشوشه يارب اشفي كل مريض واحفظنا يارب».

نرمين الفقي تتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وفي مايو الماضي، أعلنت نرمين الفقي عبر حسابها على «انستجرام»، تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا؛ إذ نشرت صورا في أثناء تليقيها اللقاح، وعلقت قائلة: «الجرعة الأولى من اللقاح يارب احفظنا من الوباء واشفي كل مريض».

أعمال نرمين الفقي في رمضان الماضي

شاركت الفنانة نرمين الفقي خلال سباق رمضان الماضي بعملين دراميين، أحدهما «النمر»، أمام محمد عادل إمام، وجسدت من خلال المسلسل دور «شمس»، معلمة في الصاغة، بشخصيتها القوية وجدعنتها، واستطاعت أن تثبت نفسها وأن يكون لها مكانه وسط المعلمين.

مسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، ومن إنتاج شركة سينرجي، وشارك فيه عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبدالله محمود، بيومي فؤاد.

كما شاركت نرمين أيضا في مسلسل «ضل راجل»، مع الفنان ياسر خلال، جسدت خلاله دور «هدى»، سيدة قعيدة.

مسلسل «ضل راجل»، تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، بطولة ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد علي رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسري، إيهاب فهمي، وإنعام سالوسة، هدى الإتربي، وعصام السقا، ومجدي فكري.