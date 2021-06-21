مسؤولون يمنيون: معارك حامية بين قوات الحكومة والحوثيين

أعلن مسؤولون يمنيون، أن معارك حامية اندلعت في الأيام الأخيرة بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين، في محيط مدينة «مأرب» الاستراتيجية الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين.

وقال مسؤولون عسكريون يمنيون وزعماء قبائل من المنطقة، إن «ما يقدر بعشرات المقاتلين قتلوا أو أصيبوا في الاشتباكات الأخيرة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

رئيس أركان الجيش اليمني: الحوثيون يشنون منذ الجمعة الماضي هجمات في تخوم مأرب

من جانبه، أوضح رئيس أركان الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية الشرعية، الفريق صقر عزيز، إلى أن الحوثيين يشنون منذ الجمعة الماضية، هجمات على عدة جبهات في تخوم مأرب.

وقال مدير العمليات العسكرية في الجيش الوطني اليمني، اللواء ناصر الذيباني، إن الغارات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، جاءت ردا على الهجمات.

في سياق متصل، أشار مسؤول حوثي، في تصريح للوكالة الأمريكية، إلى نشر ما لا يقل عن 200 مقاتل إضافي على خط المواجهة قرب «مأرب» خلال 24 ساعة الماضية.

وكشف عباس زيد شقيق القيادي البارز في صفوف الحوثيين، وزير الثقافة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، الذي تم اغتياله في العاصمة «صنعاء»، حسن زيد، عن أن قيادياً حوثياً أقر بأنه صفي بقرار حوثي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«التحالف العربي»: تقليص الجيش الأمريكي حضوره بالسعودية لن يؤثر على قدرات المملكة الدفاعية

من جهته، قال تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية «التحالف العربي»، إن تقليص الجيش الأمريكي حضوره في السعودية لن يؤثر على قدرات المملكة الدفاعية، غداة اعتراض أكبر عدد من المسيرات المفخخة التي أطلقها الحوثيون في يوم واحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا الليوم» الإخبارية الروسية.

كان «التحالف العربي»، اعترض ودمر 17 طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، السبت الماضي.

وأوضح المتحدث باسم «التحالف العربي» العميد الركن تركي المالكي للصحفيين، أن هذا الأمر لن يؤثر على الدفاعات الجوية السعودية، مشيرا إلى وجود « تفاهما متينا مع حلفائنا حول التهديد في المنطقة ولدينا القدرة للدفاع عن بلدنا».

كانت واشنطن، قد أعلنت الجمعة الماضي، أنها ستخفض عدد جنودها وأنظمتها الدفاعية الجوية للشرق الأوسط في السعودية، بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد المضادة للصواريخ.

واعترضت الدفاعات السعودية، أمس الأحد، مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو «خميس مشيط» الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، فيما قال تحالف «التحالف العربي»، إن الحوثيين يتعمدون استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ودانت البحرين بشدة مواصلة الحوثيون الإرهابيون المدعومين من إيران إطلاق عدد من الطائرات المسيرة «المفخخة» السعودية، مؤكدة في بيان، أمس الأحد، موقفها المتضامن مع الرياض ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».