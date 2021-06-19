التحالف العربي: تدمير 17 طائرة مسيرة أطلقها «الحوثي» باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، أن الدفاعات السعودية دمرت 6 طائرات مسيرة، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وكان التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن مساء اليوم، عن اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها الجماعات الحوثية في اليمن باتجاه السعودية، ليرتفع إجمالي الطائرات التي أطلقها التحالف إلى 17 طائرة.

وقال التحالف- في بيان نقلته قناة الإخبارية السعودية- إنه «تم اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية نحو السعودية اليوم، حيث جرى اعتراض وتدمير جميع المحاولات العدائية».