مسؤولون: مفاوضات النووي الإيراني لا يمكن أن تستمر لأجل غير مسمى

حذر مسؤولون غربيون، طهران من أن المفاوضات لإحياء اتفاقها النووي لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، بعد أن أعلن الجانبان توقفها، في أعقاب انتخاب رئيس جديد لإيران، فيما توقع دبلوماسيان استئناف المحادثات بعد نحو 10 أيام.

وتجري المفاوضات في فيينا، منذ أبريل الماضي؛ للتوصل إلى خطوات يتعين على إيران والولايات المتحدة القيام بها للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، ما دفع إيران إلى انتهاك بنوده.

كان رئيس اللجنة الانتخابية العليا في إيران، جمال عارف، أعلن السبت الماضي، فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 17 مليونا و926 الفا و345 صوتا من اجمالي 28 مليون و 600 الف صوت، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وقال دبلوماسيون من الدول الأوروبية، في بيان: «كما قلنا من قبل، الوقت ليس في صالح أحد. هذه المحادثات لا يمكن أن تظل إلى أجل غير مسمى»، وأضاف الدبلوماسيون، أن أصعب القضايا لا تزال بحاجة إلى حل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

«البيت الأبيض»: لا تزال هناك مسافة كبيرة فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لقناة «أيه.بي.سي نيوز» الأمريكية: «لا تزال هناك مسافة كبيرة لابد أن نقطعها فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية بما يشمل العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران تنفيذها».

ومع توقف المحادثات، ستتجه الأنظار الآن إلى تمديد اتفاق منفصل بين «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وإيران، فيما يهدف الاتفاق الذي ينتهي أمده الحالي في 24 يونيو الجاري إلى التخفيف من آثار قرار طهران بتقليص تعاونها مع الوكالة بإلغاء إجراءات الرقابة الإضافية المدرجة في بنود الاتفاق.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي، منسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، إنه يتوقع تمديدا يسمح باستمرار جمع البيانات مع وضع قيود على وصول «الوكالة الدولية» إليها في الوقت الحالي، مشيرا للصحفيين عقب الاجتماع الأخير للجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة، والذي حضره ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران: «نحن أقرب إلى اتفاق، لكننا لم نصل بعد».