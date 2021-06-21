نتائج نهائية: فوز حزب رئيس الوزراء الأرميني بالانتخابات التشريعية

فاز «العقد المدني»، حزب رئيس الوزراء الأرميني بالوكالة نيكول باشينيان، بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، وفق النتائج النهائية، وكان باشينيان، أعلن في وقت سابق، فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال في كلمة بُثت في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الشعب الأرميني أعطى حزبنا التفويض لحكم البلاد».

وللدخول إلى البرلمان في أرمينيا يجب أن يحصل الحزب على 5% على الأقل من الأصوات، فيما قالت «لجنة الانتخابات المركزية»، إن أكثر من 2.5 مليون شخص يمتلكون حق التصويت في البلاد.

استطلاعان للرأي: فوز «التجمع الوطني» اليميني المتطرف

وفي فرنسا، أظهر استطلاعان للرأي بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم، أن حزب اليمين المتطرف في فرنسا تصدر الجولة الأولى للانتخابات الإقليمية التي جرت أمس الأحد في منطقة «بروفانس ألب كوت دازور»، وهي ساحة تنافس رئيسية ترغب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الفوز بها لتعزيز موقفها قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، كما أظهر الاستطلاعان فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في المنطقة الجنوبية بهامش أقل مما كان متوقعا على يمين الوسط بزعامة رينو موسيلير الذي تحالف مع «الجمهورية إلى الأمام» حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط نسبة متدنية جدا من الإقبال على التصويت.

وكان من المتوقع أن يسجل الإقبال على التصويت انخفاضا قياسيا على مستوى البلاد، وأشارت مؤسسة «إيلابي لاستطلاعات الرأي» إلى أن معدل الامتناع عن التصويت بلغ 68.5%، حيث فضل الناخبون الاستمتاع بالجو المشمس مع انتهاء أشهر من القيود الصارمة على الحريات المدنية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

من جانبها، أعربت لوبان عن خيبتها لأن ناخبي الحزب لم يقبلوا على الاقتراع، داعية إلى الإقبال بكثافة في الدورة الثانية الأحد المقبل.

واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف، أن الناخبين بمقاطعتهم الكبيرة تركوا المجال مفتوحا أمام المنتخبين المنتهية ولايتهم للبقاء في مناصبهم، فيما أعربت كل الشخصيات السياسية عن قلقها إزاء نسبة المقاطعة الكبيرة جدا للانتخابات التي نظمت في خضم الجائحة.

وأشارت تقديرات أولية، إلى أن حزب الرئيس ماكرون لم يحقق نتائج جيدة، وفي منطقة «أو دو فرانس» شمال البلاد، تقدم رئيس المنطقة المنتهية ولايته كزافييه برتران المرشح للانتخابات الرئاسية العام 2022، بفارق كبير على مرشح التجمع الوطني سيباستيان شونو، فيما كانت استطلاعات الرأي تتوقع منافسة شديدة بينهما.

«أنصار البيئة» يفشلون في تسجيل نتائج جيدة

كما فشل أنصار البيئة أيضا في تسجيل نتائج جيدة بعدما حققوا أداء ممتازا في المدن الكبرى خلال الانتخابات البلدية عام 2020.