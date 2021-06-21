حنين حسام.. دعت فتيات لـ لقاءات محرمة.. والمحكمة تعاقبها بالسجن 10سنوات

تواصل مباحث القاهرة، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، جهودها لضبط حنين حسام، فتاة التيك توك، بعد أن صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبتها بالسجن لمدة 10 سنوات، لاتهامها بالإتجار في البشر، كما عاقبت المحكمة أيضا المتهمة مودة الأدهم، بالسجن لمدة 6 سنوات على خلفية اتهامها أيضا بالاتجار فى البشر.

حنين حسام.. إصدار قرار بضبطها وإحضارها منذ شهرين

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار حنين حسام منذ قرابة شهرين، على خلفية اتهامها بالاتجار فى البشر، بعد أن اخلت النيابة سبيلها فى احدى القضايا بكفالة 10 الاف جنيه، وانطلقت عدة مامورية للبحث عنها والقبض عليها، تنفيذا لقرار وتبين هروبها، وتغيبت حنين حسام عن الجلسة، وصدرت ضدها الحكم بمعاقبتها لمدة 10 سنوات.

حنين حسام.. دعت فتيات لـ«لقاءات» محرمة

وأظهرت التحقيقات والتحريات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المتهمة حنين حسام، دعت فتيات إلى لقاءات محرمة، حيث أظهر مقطع فيديو لـ حنين حسام عبر احد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي.. التيك توك – وهي تدعو فتيات لم يبلغن 18 عاما، إلى لقاءات محرمة في غرف «شات»، مقابل نظير مادي.

مأموريات للبحث عن حنين حسام في القاهرة والجيزة

وقالت مصادر أمنية، إن هناك فرق أمنية من مباحث القاهرة والجيزة، انطلقت إلى عدة أماكن تتردد عليها حنين حسام بمناطق الساحل والقاهرة الجديدة والرحاب، وأيضا منطقة أكتوبر، لضبطها وتنفيذ الحكم الصادر بشأنها بالسجن 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالإتجار في البشر.

السجن 10 سنوات لـ حنين حسام و6 سنوات لمودة الأدهم

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت كل من حنين حسام بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة مودة الأدهم بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.