«الغربية» توضح تفاصيل ضبط سيدة أساءت للمحافظ عبر «الواتس آب»

أصدرت العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة الغربية، بيانا لتوضيح تفاصيل القبض على سيدة واقتيادها إلى ديوان قسم شرطة أول طنطا، بتهمة الإساءة إلى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من خلال رسالة « واتس اب».

وتضمن البيان: «تسلم المحافظ منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم الواتس اب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين مجهولين، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وأضاف البيان: «تهيب محافظة الغربية بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، فالنقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة».

من جانبها تباشر نيابة أول طنطا، التحقيق مع سيدة من مدينة المحلة، تم ضبطها أمس بتهمة الإساءة إلى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من خلال رسائل على «الواتس اب».

وكشفت مصادر أمنية، أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرر محضر رقم 6039 لسنة 2021 إداري قسم أول طنطا ضد سيدة من مدينة المحلة يتهمها بالإساءة إليه، بعد قيامها بإرسال رسائل خاصة على هاتفه المحمول، تتضمن مطالبتها له بالرد.

من جهته، قال أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب عن مدنية المحلة الكبرى، أنه فوجئ بإبلاغه باحتجاز شرطة أول طنطا إحدى السيدات، أثناء تواجدها في ديوان عام محافظة الغربية، بمدينة طنطا، وذلك بعد تحرير محضر ضدها من قبل محافظ الغربية بتهمة الإساءة إليه من خلال رسالة على «واتساب»، وأنها محتجزة حاليا في قسم شرطة أول طنطا، لحين عرضها على النيابة.

وأكد سعيه للتواصل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من أجل معرفة حقيقة الأمر، لافتا إلى أن السيدة كانت متواجدة في ديوان عام المحافظة من أجل لقاء المحافظ لتضررها من إحدى القرارات الصادرة منه.