محافظ الغربية يشهد بدء أعمال الحفر بمشروع فندق «الشانزليزيه» 

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم السبت، بدء أعمال الحفر في مشروع إنشاء فندق «الشانزليزيه» بشارع الجلاء في مدينة طنطا، والمقام على مساحة 6329 متراً مربعاً، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تسعى، ضمن خطتها التنموية، إلى تطوير مزاراتها السياحية الدينية، في سبيل وضعها على خريطة السياحة الداخلية، مشيراً إلى أنها كانت في حاجة إلى فندق يلبي احتياجات زائري المحافظة والمترددين عليها.

وأوضح «رحمي» أن الفندق يتكون من قاعتين للحفلات، وقاعة مؤتمرات، ومطعم رئيسي، و3 مطاعم متخصصة، كما أنه مزود بحمام سباحة، وصالة ألعاب رياضية، وأنشطة خارجية، إلى جانب جراج تحت الأرض خاص بنزلاء الفندق، كما يتضمن المشروع إنشاء مجمع مطاعم ومحلات، بعدد 40 مطعماً ومحلاً تجارياً متنوعاً.

محافظ الغربية يعقد اجتماعين لمتابعة تنفيذ المشروعات

كما عقد محافظ الغربية، اليوم السبت، اجتماعين بحضور نائبه، الدكتور أحمد عطا، لمتابعة نسب إنهاء مشروع تطوير العشوائيات بطنطا والمحلة الكبرى، وكذلك متابعة أعمال إنهاء أعمال الرصف بكافة المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير العشوائيات، حيث استعرض المحافظ نسب التنفيذ في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والرصف والكهرباء، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98% بمدينة المحلة، و55% بمدينة طنطا، كما ناقش المحافظ مع ممثلي شركات الرصف نسب تنفيذ مشروعات الرصف في مراكز ومدن المحافظة.

جرى اختيار 11 منطقة بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى، بالتعاون بين محافظة الغربية وصندوق تطوير العشوائيات، وهي مناطق «العجيزي، وسيجر، والسلخانة، وعلي آغا، وقحافة» بمركز طنطا، و«عزبة خضر، وسكة طنطا، ومزلقان أبو القاسم، والخبي، ومسجد المحجوب والتوبة» بمركز المحلة، وذلك لرفع كفاءتها وتطويرها في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والرصف والكهرباء، بإجمالي تكلفة 411 مليون جنيه.