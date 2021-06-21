لأول مرة بالتاريخ.. الأسطول الروسي يجري تدريبات بالجزء الأوسط بالمحيط الهادي

أعلن مصدر بوزارة الدفاع الروسية، اليوم، إجراء مجموعة سفن حربية من الأسطول الروسي، تدريبات في الجزء الأوسط من المحيط الهادي، وذلك لأول مرة في التاريخ الحديث.

ووفقا لقناة «روسيا اليوم»، فإن المناورات تجري في منطقة تقع على بعد 2.5 ألف ميل حوالي 4.6 ألف كيلومتر جنوب شرق جزر الكوريل.

وتشارك في التدريبات حوالي 20 قطعة من السفن الحربية والغواصات وسفن الدعم، ومن بين السفن المشاركة، سفينة القيادة في أسطول المحيط الهادي – الطراد الصاروخي «فارياج»، وكذلك الفرقاطة «مارشال شابوشنيكوف»، والفرقاطات «جرومي، سوفيرشني، والدار تسيدينجابوف»، وكذلك غواصة حربية.

وأشارت القناة الإخبارية، إلى أنه يشارك أيضًا في هذه المناورات طائرة «تو-142» المضادة للغواصات، التي نفذت رحلة مدتها 14 ساعة قطعت خلالها بشكل إجمالي حوالي 10 آلاف كيلومتر، كما تشارك 20 طائرة حربية في هذه التدريبات، من بينها طائرات «اليوشن-38» المضادة للغواصات، ومقاتلات «ميج-31»، وصهريج جوي ومروحيات من طراز «كا-27».