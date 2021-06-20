أبو الغيط: أمريكا قد تفكر في ضم روسيا إليها لمواجهة الصين

صرح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن دائما ما يقال إن الطرف الوحيد القادر على تدمير الولايات المتحدة الأمريكية هي روسيا، موضحا أنها من الممكن أن تقوم بذلك بالمقذوفات والصواريخ النووية، مؤكدا أن روسيا دولة في غاية الأهمية كما أنها دولة تملك حق الفيتو، لأنها من الدول المنتصرة بالحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أنها أيضا دولة منتشرة على الأرض ولها مصالح وتأثير.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما، أطلق على روسيا القوة الإقليمية، بينما سماها الرئيس الحالي لأمريكا جو بايدن بالقوة العالمية، وذلك لأنه يعلم جيدا أنها قوة ذات تأثير.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الأدعى من ذلك أنها قوة تقترب من تحالف استراتيجي مع الصين، مشيرا إلى أنه في تقديره الخاص، فالولايات المتحدة الأمريكية قد تفكر في ضم روسيا إليها في مواجهة الصين، مثلما فكرت في ذلك عام 1972، حينما استغلت التوتر الصيني السوفيتي وقتها.

وتابع: «حينها دخلت أمريكا بين الصين والاتحاد السوفيتي، وسحبت الصين في صداقة استمرت حتى وقتنا الحالي»، وأبعدت الاتحاد السوفيتي حتى انفجر مع نفسه، موضحا أنه لا يستبعد على الإطلاق أن الولايات المتحدة تحاول هذه المرة ضم روسيا إليها في مواجهة الصين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يرى ذلك هدفا صعب المنال.