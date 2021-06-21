«حدائق أكتوبر» يوقف أعمال بناء مخالف بقطعتي أرض في جاردينيا 1

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنّه جرى شن حملة مكبرة بقيادة المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس أحمد نمور، معاون رئيس الجهاز، استهدفت منطقة جاردينيا 1، لوقف البناء المخالف بقطعتي أرض بالمخالفة لرخصة البناء، والممثل في محاولة بناء دور رابع بإحدى القطع، وأعمدة دور رابع بالقطعة الثانية.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنّ الحملة تحفظت على عدد من معدات البناء والخامات المستخدمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنّه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بإقامة أي أنشطة مخالفة أو عشوائية، مطالبا المواطنين بعدم تشجيع تلك الأنشطة وعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن إمكانية التصالح لأي مخالفة بنائية تتم بعد شهر أبريل 2019، حيث لن يتم التصالح على أي مخالفة تم تنفيذها بعد هذا التاريخ، وستتم إزالتها على الفور.

وفي سياق متصل، استكملت شركة النظافة بالمدينة، أعمال نظافة الطرق الرئيسية ورفع المخلفات بها، بالطريق الموازي لدهشور، إلى جانب أعمال النظافة الدورية بالأحياء السكنية.

وناشد رئيس جهاز المدينة، المواطنين، بالإبلاغ عن أي سيارات تلقي المخلفات بالطرق، للمساعدة في إنهاء هذه الظاهرة السيئة حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.