جهاز القاهرة الجديدة يسترد 9 أفدنة شمال طريق العين السخنة

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنّه جرى شن حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة التعدي واسترداد 9 قطع أراضٍ بمساحة نحو 9 أفدنة شمال طريق العين السخنة، وذلك تحت إشراف المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبتأمين مباشر من إدارة أمن الجهاز، بقيادة العميد هشام أحمد مهدي.

وأضاف رئيس الجهاز، أنّه جرى تعيين أفراد أمن وحراسة على الأرض المستردة بالكامل، لمنع عودة المعتدين والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على حق الدولة، مشيرا إلى أنّ الحملة تأتي في إطار الحملات المتواصلة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والتي يشنها جهاز القاهرة الجديدة، لإزالة التعديات على الأراضي التابعة لجهاز المدينة.

وقال المهندس أمين غنيم، إنّ الحملة جاءت بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختلفة بقيادة اللواء طارق راشد، نائب مدير أمن القاهرة ومدير أمن القاهرة الجديدة، وبمشاركة شرطة التعمير برئاسة اللواء مدير البحث الجنائي، وكذا قطاع الأمن المركزي بجانب إخطار قطاع الأمن الوطني، وجرى تجهيز جميع المعدات العاملة في الجهاز، والتي استطاعت إزالة المنشآت الموجودة بالكامل، وتم التنفيذ دون أي تجاوزات من المخالفين.