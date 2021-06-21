عاجل.. إعدام قاتل «القمص سمعان» كاهن كنيسة المرج

نفذت مصلحة السجون، منذ قليل، داخل سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام في أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، قاتل القمص سمعان شحاته رزق الله، كاهن كنيسة المرج، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد الأئمة، وجارِ نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمه لأسرته لدفنه.

بداية الواقعة.. العثور على جثة كاهن كنيسة المرج

وتعود أحداث القضية إلى 12 أكتوبر 2017، عندما تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بإصابة القمص سمعان شحاته رزق الله، 45 عامًا، «كاهن كنيسة المرج» بعدة طعنات في شارع مؤسسة الذكاة بالمرج.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة القمص، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتوصلت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما رصدته كاميرات المراقبة وشهادة شهود العيان، اعترف بارتكابه الواقعة.

النيابة العامة تحيل المتهم للجنايات

وقررت النيابة العامة، إحالة المتهم القاتل إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالإعدام، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

النقض تؤيد حكم الإعدام

وفي 12 نوفمبر 2020؛ أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق القاتل، حتى نفذت مصلحة السجون، منذ قليل، حكم الإعدام، وتم استخراج تصريح دفن للمنفذ بحقه الحكم من مكتب صحة الدرب الأحمر، تمهيدا لنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتسليمها لأسرته لدفنها.