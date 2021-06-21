فلسطينيون: إسرائيل خففت بعض القيود المفروضة على قطاع غزة

خففت دولة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، بعض القيود المفروضة على قطاع غزة والتي هددت وقف إطلاق النار الهش الذي أنهى حربا استمرت 11 يوما الشهر الماضي مع حركة حماس الحاكمة للقطاع، حسبما قال مسؤولون فلسطينيون.

وقال المسؤولون: إن 11 شاحنة محملة بالملابس تم تصديرها عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ 40 يوما وفقا لوكالة أسوشيتد برس، بينما قالت إسرائيل، أمس الأحد، إنها ستسمح بصادرات زراعية محدودة من غزة.

وشمل التخفيف أيضا استئناف خدمة البريد داخل وخارج غزة، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ومنذ الحرب التي استمرت 11 يوما في مايو بين إسرائيل وقطاع غزة، تراكمت الآلاف من جوازات سفر أهالي غزة وغيرها من الأوراق الأساسية في طريقها إلى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية لمزيد من الإجراءات.

ولا تزال القيود الأخرى التي تفرضها إسرائيل سارية، وتشمل القيود المفروضة الحد من نطاق الصيد بالنسبة لصيادي غزة، والحد من عدد المرضى الذين يمكنهم تلقي العلاج في إسرائيل أو الضفة الغربية، وحظر المواد الخام اللازمة للصناعات في غزة.

على جانب آخر، واستمرارا لعدوان الاحتلال، اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية: أنّ عددا من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء بمنزلين وإزالة شبكتي كهرباء في اذنا غرب الخليل.

وذكرت بلدية اذنا لـ«وفا»، أن قوات الاحتلال داهمت منطقتي خلة حرب وواد الشومر في المنطقة الغربية من البلدة، وأخطرت بوقف العمل بمنزلين، تعود ملكيتهما للمواطنين جمال نوفل سليمية، وسائد بشير سليمية.

كما أخطرت بإزالة شبكتي كهرباء بطول 3500 متر في المنطقة المذكورة، الأولى بطول 2000 متر، تخدم منذ سنوات العديد من المنازل المأهولة بالسكان وعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية، والثانية بطول 1500 متر في واد الشومر بالبلدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال سلّمت عددا من المواطنين بالبلدة في الآونة الأخيرة سلسلة إخطارات بوقف البناء والهدم، باعتبار بلدة إذنا من المناطق المستهدفة بالاستيلاء.