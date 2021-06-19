54 لوحة في معرض بصمات الأطفال الرابع بالإسكندرية.. أبرزهم المسجد الأقصى

استضاف قصر ثقافة الأنفوشي بمنطقة بحري في الإسكندرية، اليوم الجمعة، معرض بصمات الأطفال الرابع، الذي افتتحه الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، الفنانة هناء جلال، منسقة المعرض، والفنان عادل بنيامين.

لوحة المسجد الأقصى ضمن 54 لوحة فنية

ضم المعرض 54 لوحة فنية موزعين ما بين ألوان ورصاص وفحم، بمشاركة 54 طفلًا، وكانت من بينهم لوحة للمسجد الأقصى للطالب زياد محمد، بهدف دعم القضية الفلسطينية.

ونالت اللوحة الخاصة بالمسجد الأقصى، إعجاب الكثير من رواد المعرض والمشاركة، والتقطوا معها الصور التذكارية للإعلان عن دعمهم للقضية الفلسطينية والترحيب بالموقف المصري تجاه فلسطين.

وعمت الفرحة الأطفال وأولياء الأمور المشاركين في المعرض، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع لوحاتهم، ونالت اللوحات الفنية للأطفال إعجاب الفنانين التشكيلين.

وشهد المعرض تكريم كلا من الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، الفنان عادل بنيامين، الدكتورة ريهام الفحام، الفنانة أميرة ورشان، والكاتب الأديب محمد عبدالوارث.

وكرم الدكتور خالد هنو، الأطفال المشاركين في معرض بصمات الأطفال الرابع، من خلال تسليمهم ميداليات وشهادات تقدير.

طبيعة وطيور.. أبرز مشاركات معرض بصمات الأطفال الرابع

وقالت الفنانة التشكيلية هناء جلال، منسقة معرض بصمات الأطفال الرابع، إن المعرض يضم 54 لوحة فنية موزعين ما بين ألوان ورصاص وفحم، بمشاركة 54 طفلًا، وتشمل لوحات بوتريه، وأخرى عن الطبيعة، والطيور، وطبيعة صامتة.

وأضافت خلال تصريح صحفي لها، أنه يتم تدريب الأطفال على الرسم داخل المرسم الخاص بها، وتعليمهم أنواع الخطوط وتدريبهم على الظل والنور واتجاهاتهم، ويتم تدريب الطفل على الرسم بالرصاص في الوقت الذي يجتاز فيه أساسيات تلك المرحلة، يتم تدريبه على الرسم بالفحم، ثم مرحلة الرسم بالألوان في تلك المرحلة، بيكون الطفل اكتسب العديد من الخبرات والمهارات في الرسم.

وأشارت منسقة معرض بصمات الأطفال الرابع، إلى أن كل مرحلة يقضي الطفل فيها سنة كاملة، حتى يتمكن منها لينقل إلى المرحلة الأخرى، حيث إن المعرض يضم أطفالًا من عمر 6 سنوات وحتى 14 عاما.

وجهت هناء جلال، منسقة المعرض، أولياء الأمور بضرورة تقديم الدعم اللازم لأطفالهم من أجل تنمية مواهبهم، سواء كان في الرسم أو غيرها من الفنون، من أجل تشجيعهم على الإبداع.