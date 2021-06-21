بالتفاصيل.. الاستعلام بالرقم القومى عن تكافل وكرامة 2021

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، الذى يصرف من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، لذلك حرصت الوزارة على إتاحة الاستعلام بالرقم القومى عن تكافل وكرامة 2021، من خلال موقعها الإلكترونى، مشيرة إلى أنه تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر، تشمل 9.3 ملايين أسرة، تضم 31 مليون مواطن.

5 خطوات للاستعلام بالرقم القومى عن تكافل وكرامة 2021

وأوضحت التضامن، أنه يمكن الاستعلام بالرقم القومى عن تكافل وكرامة2021 ، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي. https://www.moss.gov.eg/ar-eg

- اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة.

- يقوم المواطن أو المستفيد بالاستعلام بالرقم القومى عن تكافل وكرامة2021 من خلال كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- يقوم المستفيد من تكافل وكرامة بالضغط على استعلام.

- خامس خطوة ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن، ويمكن من خلال الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021معرفة البيانات التالية:

- نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- حالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف».

- في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم زيادة 100 ألف طالب إلى 3.8 مليون مستفيد لبرنامج «تكافل وكرامة»، للوصول بأعداد المستفيدين إلى 3.9 أو 4 ملايين، وذلك بإجمالي مبلغ 19 مليار جنيه، وهو نفس موازنة العام الماضي.

وأشارت القباج لـ«الوطن» إلى أن الرئيس أوصى بدعم طلاب الجامعات من الفئات الأولى بالرعاية، لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، وكي لا يُحرم أحد من مزايا تعليمية بسبب فقره أو إعاقته، لذلك سيتم ضم نحو 100 ألف طالب لبرنامج الدعم النقدى.

وفى هذا السياق يستمر صرف مساعدات «تكافل وكرامة » لمن تخلف عن الصرف فى المواعيدة المحددة له، حيث بدأ الصرف 15 يونيو.