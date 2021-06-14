هل يوجد زيادة في معاش تكافل وكرامة 2021؟.. «التضامن» تجيب

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الثلاثاء، الموافق 15 يونيو 2021، صرف معاشات تكافل وكرامة، ويتساءل كثيرون هل يوجد زيادة فى معاش تكافل وكرامة 2021؟، علمًا بأن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أن إجمالي الموازنة العامة للدعم 19 مليار جنيه، وهى نفس موازنة العام الماضي.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، ردًا على المتسائلين عن زيادة فى معاش تكافل وكرامة 2021، أنه سيتم زيادة في أعداد الفئات المستضعفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والطلاب الأولى بالرعاية، حيث سيتم إضافة طلاب الجامعات من أبناء الأسر التابعة لبرنامج تكافل وكرامة.

زيادة دعم طلاب الجامعات من أبناء تكافل وكرامة إلى 300 جنيه

وأكدت «التضامن»، أن قيمة الدعم ستزيد من 250 جنيهًا لـ 300 جنيه للطالب، كما أن برنامج تكافل وكرامة سيشهد زيادة في عدد المستفيدين من الدعم لـ3 فئات.

وتزامنًا مع سؤال كثيرين عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2021، أكدت وزارة التضامن أن حجم دعم أصحاب الإعاقات الشديدة 450 جنيهًا للفرد، بينما حجم دعم طلاب الجامعات يتراوح من 250 إلى 300 جنيه للفرد، حيث كان يتم دعم طلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي، ولكن وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم دعم طلاب الجامعات.

وأوضحت وزارة التضامن، أن هناك نحو 3 ملايين و800 ألف أسرة تستفيد من برنامج «تكافل وكرامة»، حيث يبلغ عدد مستفيدي «كرامة» مليونًا و260 ألفًا و701 مستفيد، بينما يصل عدد مستفيدي «تكافل» إلى نحو مليونين و109 آلاف و519 مواطنًا.

معايير للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة معايير للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»، منها استيفاء بيانات التقدم للبرنامج، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

كما اشترطت وزارة التضامن ألا يكون الزوج أو الزوجة، أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، كما اشترطت ألا يكون يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.