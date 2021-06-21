«الإنتاج الثقافي» يطلق النسخة الرابعة لمسابقة «أنا المصري»

أطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، الموسم الرابع لمسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وتجرى المسابقة في فروع «الغناء، التلحين، التأليف، والتوزيع الموسيقي»، ويقدم القطاع 5 جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، المركز الثاني 15 ألف جنيه، المركز الثالث 10 آلاف جنيه، المركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.

وشروط المسابقة هي ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد على 10 دقائق.

ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية «كلمات، لحن، وغناء» بصيغة MP3 .

ويتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكتروني التالي: anaelmaasry2021@gmail.com، ولأول مرة السماح بمشاركة المصريين بالخارج، ويتم إرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكتروني التالي: anaelmaasryabroad@gmail.com، وآخر موعد لاستقبال الأعمال 1 أغسطس 2021، وتعرض الأعمال الفائزة عبر قناة «اليوتيوب» لوزارة الثقافة.

يشار إلى أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، يطلق الموسم الرابع للمسابقة، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في مواسمها الأول والثاني والثالث، وتضمنت لجنة تحكيم مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث، الموسيقار الدكتور راجح داوود، الفنان عمرو مصطفى، الفنان مدحت صالح، الفنانة مي فاروق، بمشاركة الشاعر تامر حسين،.

وفاز بالجائزة الخامسة الفنان محمد طارق عن أغنية «اسمي مصري»، وفاز بالجائزة الرابعة الفنان أسامة علي عن أغنية «بشوفك يا بلدي»، وفاز بالجائزة الثالثة الفنان أحمد كيكار عن أغنية «فداكي الروح»، أما الجائزة الثانية فهي مناصفة بين كل من الفنانة آية عبدالله عن أغنية «مصر تكسب»، والفنانة ماريا نظمي عن أغنية «وقت خنقة»، كما ذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين كل من الفنانة مروة أبو زيد عن أغنية «بنت البلد»، والفنان محمد شطا عن أغنية «سبت سيرة».