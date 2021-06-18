عاجل.. وزيرة الثقافة تتعهد بـ«عقاب رادع» في واقعة «قطط الأوبرا»

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحويل المسؤولين بدار الأوبرا للتحقيق، بشأن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام من تعامل مسؤولي الأوبرا مع بعض القطط بصورة سيئة وغير آدمية.

وقالت وزارة الثقافة، في بيان صادر عنها منذ قليل، إن الوزيرة وجهت بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ومتابعة نتيجة التحقيقات أولاً بأول.

وأكدت «عبدالدايم» التزام وزارة الثقافة -بجميع قطاعاتها وهيئاتها- بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.

وشددت على أن من سيثبت إدانته أو تورطه في الأمر، سينال العقاب طبقًا للقانون وستتم محاسبته وردع المخطئ فورًا حتى لا يتكرر هذا الأمر.