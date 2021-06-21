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السيسي: يجب خروج المرتزقة من الأراضي الليبية دون مماطلة

كتب:

شريف سليمان
01:24 م | الإثنين 21 يونيو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بحث مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي، حيث توافقا على دعم الليبيين في إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر نهاية العام الجاري، وتذليل أي عقبات قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد السيسي، على أهمية خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية دون مماطلة وتفكيك الميليشيات المسلحة، بما يضمن استعادة ليبيا لأبنائها واستعادتها لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم، مع رئيس وزراء اليونان.

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