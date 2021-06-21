رئيس وزراء اليونان: أهدافنا مع مصر مشتركة ونعمل في إطار القانون الدولي

قدم رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنه هذه الزيارة هي الثالثة له منذ توليه منصب رئيس وزراء اليونان، وأن جائحة كورونا حالت دون مزيد من الزيارات.

وأشاد رئيس الوزراء اليوناني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد، برئاسة الجمهورية بين العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، لافتًا إلى أن هذه العلاقات يتم دعمها حاليا بالتعاون بين الحكومتين، وأن مصر واليونان تخدمان دائمًا الثوابت غير المتغيرة في البحر المتوسط، وأنهم يريدوا أن يكون البحر المتوسط جامعًا بين شعوبها وغير مفرق بينهم، وأن لديهم بوصلة لذلك وهي القانون الدولي وحسن الجوار.

وشدد على أهمية المساواة والاحترام المتبادل دون أي نشاطات عدائية دون التدخل في شئون الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنهم أهداف مصر واليونان مشتركة ويحاولوا حدوث مشاكل جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وضرب رئيس الوزراء اليوناني المثل بالاتفاق بين مصر واليونان لتقسيم المناطق الاقتصادية بينهما يعتبر نموذجًا للتعاون والتفاهم في اطار القانون الدولي، وهي اتفاقية دلت على وجود تفاهم وسلام في البحر المتوسط، معبرًا عن أمله في أن تمتد هذه الاتفاقية في القريب العاجل مع باقي الدول.