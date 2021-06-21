السيسي: توافقت ورئيس وزراء اليونان على ضرورة إرساء الاستقرار في قطاع غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مباحثاته مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت آخر تطورات القضية الفلسطينية حيث أكّد له ضرورة إرساء الاستقرار في قطاع غزة، وتضافر الجهود الدولية وتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة من جراء الهجمات الاسرائيلية الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية.

كما أكّد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان، أهمية العمل على عودة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني مجددًا إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وفق قرارات الشرعية الدولية.