رئيس وزراء اليونان: الاقتراح بإنشاء دولتين في قبرص غير مقبول

أكد رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، مشاركته في نفس الرؤى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنسبة للتحديات التي تواجهها دولة قبرص.

وأشاد ميتسوتاكيس، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد برئاسة الجمهورية، بالتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قرر دعم القرارات القانونية التي أصدرها مجلس الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية اتباع واحترام قرارات الأمم المتحدة في هذا الإطار.

كما شدد رئيس وزراء اليونان، على أن الاقتراحات بإنشاء دولتين داخل دولة قبرص غير مقبولة ولا تمت بصلة للقانون الدولي أو الأمم المتحدة، موضحًا أن هناك بعض الأفكار لإقامة قاعدة عسكرية للطائرات المسيرة عن بعد، وسيكون بتدوير العلاقات التي تحاول الدول بنائها وحل القضية القبرصية، وذلك يعتبر تهديدًا لأمان قبرص وتهديدًا لأمان كل الدول الأوروبية والمنطقة.