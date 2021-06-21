«التنمية المحلية» تحذر المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

وجهت بعض أحياء محافظة القاهرة، تحذيرا للمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح فى مخالفات البناء بضرورة استكمال المستندات والأوراق المطلوبة بشأن إجراءات التصالح قبل نهاية الشهر الجاري، وإلا يتم عدم الاعتداد بالملف ووقف فحصه.

استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"الوطن" إن الوزارة تناشد كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء بضرورة استكمال الأوراق المطلوبة لإنهاء ملف التصالح، وعدم الالتفات لأي طلب تصالح لم يستكمل المستندات المطلوبة، داعيا المواطنين إلى سرعة استكمال المطلوب حتى يتم البت في طلب التصالح وفق قانون التصالح بمخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، موضحا أن لجان الفحص تقوم بدورها في فحص كل طلبات التصالح، ويتم قبول أي طلب تصالح ينطبق عليه الشروط لتقنين الوضع للمخالفين واسترداد حق الدولة، حتى يتم التعامل الرسمي على العقار أو الوحدة السكنية.

المواطن يتحمل مسؤولية البيانات في ملف التصالح

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء مؤخرا على الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي غير المملوكة للجهات التابعة للدولة بالريف، مع تحمل المواطنين مسؤولية البيانات المقدمة في ملفات التصالح، مع وجود تسهيلات في السداد لكل من تصالح سواء بالدفع الفوري والحصول على خصم 25% أو السداد على أقساط حسب رغبة صاحب الشأن، وذلك لضمان سرعة إجراءات التصالح وإنهاء ملف التقنين.

تقديم التظلمات

كما أقر قانون التصالح في مخالفات البناء أن أي مواطن يمكنه تقديم تظلم في حالتين، الأولى حال رفض طلب التصالح والثانية حول قيمة التصالح، ففي تلك الحالات يمكن التظلم وتقوم بالبت في التظلمات لجان مختصة، والهدف من الأمر تحقيق مصلحة المواطن وإنفاذ القانون وتحصيل حق الدولة وتقنين الوضع لأي عقار أو وحدة سكنية ينطبق عليها شروط التصالح.