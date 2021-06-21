كيف تستفيد من التأمين الصحي الشامل في بورسعيد؟

طبقت منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد كأول محافظة على مستوى الجمهورية في أول يوليو 2018، ويتمتع بخدماتها 920 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، وساهمت الخدمة في تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، من خلال تطوير المستشفيات وإنشاء وحدات طبية جديدة وتطوير القديم فيها، ووجود أطباء أكفاء سواء زائرين أو من داخل المحافظة، كما تم إجراء عمليات خطيرة بنجاح في مختلف التخصصات كانت حرمت منها بورسعيد فى السنوات الماضية، كما وفر نظام التأمين الصحي الشامل أدوية لم تكن موجودة فى العمل بالنظام القديم.

كيفية الاشتراك في التأمين الصحي الشامل

يشترط الاشتراك في التأمين الصحي الشامل، حتى يمكن للمواطنين الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية، وتبدأ إجراءات التسجيل في المنظومة، بذهاب رب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها محل السكن، على أن يحمل المستندات الآتية: بطاقة الرقم القومي للأب أو رب الأسرة، بطاقات الرقم القومي للبالغين أو شهادات الميلاد المميكنة للأطفال.

ويتم تقديم صور الأوراق المطلوبة ويرفق داخل ملف خاص بهم مدون عليه تاريخ الفرد أو الأسرة المرضى ويقدمها إلى مركز طب الأسرة التابع له.

مزايا التأمين الصحي الشامل

يتواصل المريض تليفونيا من مسؤولي التأمين الصحي الشامل، من خلال الخط الساخن 15344ويحدد موعد الكشف عليه مع طبيب الأسرة، ويصل قبل الموعد بربع ساعة إلى المركز، ويحصل على رقم انتظار ليدخل بعدها للطبيب، وخلال فحصه يعرض للطبيب ملف المريض وأسرته مدون عليه تاريخه المرضى هو وأسرته.

وفي حالة العمليات الجراحية يحول المريض إلى إحدى المستشفيات التابعة للتأمين الصحي المتخصصةن وتضم المنظومة 9 مستشفيات، هي: «السلام بورسعيد والنصر للأطفال والقلب والحياة بورفؤاد، والزهور والتضامن والرمد والمبرة والنساء والولادة».

كما تضم المنظومة 35 وحدة صحية، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 22 وحدة، ويلجأ إليها المواطن بعد الحجز تليفونيا للعلاج، وإذا استدعى الأمر يتم تحويل المريض إلى المستشفى عن طريق وحدة طب الأسرة.

تكلفة علاج التأمين الصحي الشامل

تمثل مساهمات المريض ماديا في العمليات الجراحية 5% بحد أقصى 300 جنيه، بالمستشفيات، كما أن الأدوية والأشعة والتحاليل تمثل 10%.