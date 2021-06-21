يبحث الكثيرون عن أجمل دعاء للميت وصور أدعية للمتوفى مستجابة، وقال رسول الله صل الله عليه وسلم، أنّه «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم، ويقول الشيخ أحمد البهي، إمام مسجد سيدي علي زين العابدين، إنّه يستحب أن ينتظر الأهل بعد الفراغ من دفن الميت، ويدعون بعدة أدعية له، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن والدعاء للميت، وترصد السطور التالية أجمل دعاء للميت وصور أدعية للمتوفى مستجابة، وأفضل دعاء أو المتوفية، ودعاء للميت يوم الجمعة، وما هي الأعمال التي يمكن أن يصل ثوابها للميت، وكذلك دعاء للميت قبل الدفن وبعد الدفن.

أدعية للميت

ومن أفضل الأدعية للميت اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

دعاء للميت يوم الجمعة

ومن أهم دعاء للميت يوم الجمعة: «اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم، اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي، يا رب ارحم أبي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة، اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقلة الهم واهدي من غرّته الدنيا، اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا».

دعاء للميت قبل الدفن وبعد الدفن

ومن بين أدعية الميت قبل الدفن وبعد الدفن، وهي: اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاء الأرض عن جنبيها.

وأيضا من أدعية الميت قبل الدفن وبعد الدفن: اللهم املأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور. اللهم إنّه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.

اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقله من مواطن الدود، وضيق اللحود، إلى جنات الخلود

اللهم ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم يمن كتابه، ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، اللهم آمنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة، ولقنه حجته.

أفضل دعاء للميتة أو للمتوفية

اللهم اجعلها في بطن القبر مطمئنة، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى درجاتك سابقا، اللهم اعف عنه، فإنك القائل «ويعفو عن كثير»، اللهم إنها جاءت ببابك، وأناخت بجنابك، فجد عليهت بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينها، اللهم احشرها مع المتقين إلى الرحمن وفدا، اللهم احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين. اللهم بشره بقولك «كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية».

أعمال يصل ثوابها للميت

وقال إمام مسجد سيدي علي زين العابدين، إنّ هناك أعمال يصل ثوابها للميت، مثل إخراج الصدقة عن الميت، والتي يصل ثوابها إليه بإجماع المسلمين، لما روى مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»، وروى مسلم أيضًا (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (أي: ماتت فجأة)، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ».