«صحة المنيا» تطلق قوافل طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى مغاغة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمديرية ستنفذ قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى شارونة وقفادة ودير الجرنوس بمركز مغاغة، بدءًا من الغد حتى الخميس المقبل، وذلك في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، انه سيتم تنفيذ القافلة بإستخدام العيادات المتنقلة على مدار 3 أيام بقرى مغاغة، بحيث ستكون قرية قفادة يوم الثلاثاء 22/6، وقرية شارونة يوم الأربعاء 23/6، وقرية دير الجرنوس يوم الخميس 24/6، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من تقديم مشورة ومتابعة الحمل وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان بالإضافة الى عيادة النساء والأطفال.

يشار أن مديرية الصحة بالمنيا، أطلقت قافلة طبية علاجية بقرية بنى صامت بمركز بنى مزار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.