تحرير 28 مخالفة تموينية و14 محضر لعدم ارتداء الكمامة بسمالوط

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز سمالوط، واصلت تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء داخل المركز، وتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية، وإزالة الإشغالات، ولإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وشدد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح اللواء ا.ح وليد المعداوى، رئيس مركز سمالوط، أن الحملات أسفرت عن تحرير28 مخالفة متنوعة، منها 15 محضرا تموينيا للمخابز المخالفة، تنوعت ما بين، «نقص وزن، وغير مطابة للمواصفات، وعدم وجود لوحة اعلان»، كما تم تحرير محضرين لمحل لعب أطفال، ومحل ملابس، لعدم اعلانهما عن الاسعار، و8 محاضر متنوعة لعدد من الهيبر ماركت ولمخابز حلويات، تنوعت ما بين، «وجود أصناف بها نقص وزن، وعدم إعلان أسعار، وأصناف غير صالحة للاستخدام الآدمي».

كما حررت الوحدة المحلية بسمالوط، 3 محاضر لمحل جزارة ومحل مجمدات وثلاجة حفظ لحوم، لعدم حمل شهادات صحية والإدارة دون ترخيص، كما تم ضبط 14 حالة عدم ارتداء كمامة، وتم التصالح الفوري معهم، كما تم تنفيذ 20 ازالة إدارية، تنوعت ما بين، «تندات، وخوارج»، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.