في يومه العالمي.. مواطنون يكتبون أجمل كلمات عن الأب:« الصاحب والسند»

تحتفل مختلف دول العالم بعيد الأب، اليوم الإثنين، الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام، إذ يتسابق الأبناء في تقديم هدايا للأب، بينما يوجه أخرون له أجمل كلمات، ويظل الأب صاحبا وسندا للأبناء حتى الممات، كما يحتفل كل شخص بهذه المناسبة بطريقته الخاصة، سواء بالنصائح أو الهدايا أو حتى العبارات البسيطة.

ويبحث المصريون عبر موقع البحث الشهير جوجل، عن أجمل كلمات عن الأب، بعدما غير جوجل شعاره احتفالا باليوم العالمي للاب أو عيد الأب، تعبيرا منه عن دور الأباء في حياة الأبناء، بينما تقدم« الوطن»، أجمل كلمات عن الأب، في إطار خدماتها على مدار الساعة.

أجمل كلمات عن الأب.. أحبك

وتظل كلمة أحبك، من أجمل كلمات عن الأب، حيث أن هذه الكلمة لها مفعول كبير على الأباء والأمهات، حينما ينطقها الأبناء خاصة في أوقات المرض أو بدون مناسبات، واستخدمت هذه الكلمة الفنانة إيمي سمير غانم، للتعبير عن حبها لوالدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، في عيد الأب، حيث دونت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام عبارة، «عيد أب سعيد.. أحبك.. وأفتقدك كثيرًا.. بحبك يا أغلى ما في حياتي».

أجمل كلمات عن الأب.. قلبه لا ينام

بينما عبر مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، عن حبهم لأبائهم في عيد الأب، عبارات رائعة عن والدهم، حيث قالت رانيا أبو رية، أجمل كلمات عن الأب، مدونة: «الأب قلبه لاينام، يظل يفكر في أبنائه منذ ولادتهم وحتى مماته، حتى لو أصبحوا كباراً ولديهم أبناء، يظل ملاذا وأمانا لأولاده، فتحية لكل أب في عيد الأب ويومه العالمي»، بينما دًون محمود عبدالله، أجمل كلمات عن الأب قائلا: «أبويا هو السند الذي يلايهتر، والأمان الذي لا ينضب، فبدونه لا قيمة للحياه ولا امان بأي منزل، كل الشكر للأباء في عيد الأب».

أجمل كلمات عن الأب.. السند والصاحب

كما امتلأت صفحات الفيس بوك أيضا بأجمل كلمات عن الأب، إذ دون الدكتور محمد علي، منشوراً قال فيه: «الأب يعني الصاحب والسند، يعني القوة وكل حاجة حلوة في حياة ولاده، يعني اللي تلجأ ليه في أي وقت دون خوف من التعنيف او المعايرة.. ربنا يخلي كل الأباء وتحية لهم في عيد الأب».

أجمل كلمات عن الأب.. بطل الحياة

فيما تصدرت أجمل كلمات عن الأب، في يوم الأب العالمي موقع التدوينات القصيرة تويتر، وغرد ىلاف الأشخاص بأجمل كلمات عن الأب، ودونت ريهام محمد، عبارة،« ابنة أجمل أب في العالم، بطل الحياة»، ودون علاء عصام قائلاً،« أمسيت وأمسى الشوق لأبي لايبارح قلبي الذي حن، واشتاق، وردد حبا حي على اللقاء، حي على العناق».